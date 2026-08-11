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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الجبالي على جميع الفضائيات لمدة شهرين

الأعلى للإعلام:
الأعلى للإعلام:
أ ش أ

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، بشأن ما نُشر وأُذيع عبر حسابات محمد الجبالي على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى تضمن مخالفات لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وتضمن قرار المجلس إلزام جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور محمد الجبالي لمدة شهرين، وإلزامه بحذف المحتوى المخالف، مع توجيه إنذار إليه بحجب جميع حساباته الإلكترونية حال تكرار المخالفات، وإحالته إلى نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها، وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس بشأن المخالفات محل الفحص.
جاء قرار المجلس بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى، بحضور محمد الجبالي.
يأتي القرار في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على متابعة مدى التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأكيد على ضرورة التزام القائمين على الحسابات والصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمسؤولية المهنية والقانونية عن المحتوى الذي يتم نشره أو تداوله من خلالها، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة الشكاوى بمنع ظهور محمد الجبالي

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