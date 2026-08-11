محافظ السويس يبحث خطة استقرار الكهرباء مع رئيس القطاع الجديد

استقبل اللواء اركان حرب هاني رشاد محافظ السويس المهندس أحمد الزينى رئيس قطاع كهرباء السويس الجديد لبحث عدد من الملفات المتعلقة بانتظام التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ السويس خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين قطاع الكهرباء وأجهزة المحافظة ورؤساء الأحياء، بما يضمن سرعة التعامل مع الأعطال والاستجابة لشكاوى المواطنين بمختلف المناطق

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية والوقائية لشبكات الكهرباء ومكوناتها، مع العمل على رفع كفاءة الشبكات والإنارة العامة، والحد من الأعطال خاصة خلال فترات زيادة الأحمال

كما شدد محافظ السويس على أهمية سرعة التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين وتحسين مستوى الأداء بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي المحافظة

وأكد المهندس أحمد الزيني حرصه على تطوير أداء قطاع كهرباء السويس وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز التعاون مع أجهزة المحافظة والأحياء لضمان سرعة التعامل مع المشكلات ودعم خطط التنمية



