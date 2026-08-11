8 ملايين دولار كلمة السر.. الأهلي يحسم موقفه من عرض كونيا سبور لإمام عاشور

تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي كونيا سبور التركي، للحصول على خدمات إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن العرض التركي يتضمن الحصول على خدمات إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت العرض، وتمسكت بمقابل مالي أكبر نظير الموافقة على رحيل اللاعب بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن الأهلي حدد 8 ملايين دولار نقدًا «كاش» للموافقة على بيع إمام عاشور بشكل نهائي، في ظل تمسك الإدارة باللاعب وتقديرها لقيمته الفنية داخل الفريق.

وأضاف أن إدارة الأهلي لن توافق على تقسيط قيمة الصفقة حال إتمام البيع النهائي، حيث تشترط الحصول على المقابل المالي كاملًا.

وفي حال تمسك كونيا سبور بالتعاقد مع إمام عاشور على سبيل الإعارة بدلًا من الشراء النهائي، أوضح المصدر أن الأهلي حدد 4 ملايين دولار مقابل إعارة اللاعب، ليصبح النادي التركي أمام خيارين لحسم الصفقة.

ويعد إمام عاشور أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، ويمثل رحيله قرارًا يحتاج إلى مقابل مالي كبير، خاصة في ظل تمسك النادي بخدماته والاستفادة من إمكانياته الفنية خلال الفترة المقبلة