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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفشة: غضب جماهير الأهلي طبيعي.. والعودة ستكون أقوى

افشة
افشة
يارا أمين

وجه محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال الموسم الجديد، في ظل رغبة الفريق في العودة إلى منصات التتويج.

وقال أفشة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن غضب الجماهير بعد الموسم الماضي أمر طبيعي، مشيرًا إلى أنه كان من بين الأشخاص الذين شعروا بالحزن والغضب، لكنه شدد على ضرورة غلق صفحة الموسم الماضي والتركيز فيما هو قادم.

وأضاف: «من الطبيعي أن يكون جمهور الأهلي غاضبًا، وأنا كنت واحدًا من الأشخاص الذين شعروا بالحزن والغضب، لكن الموسم الماضي انتهى، ويجب أن نفكر فيما هو قادم. لا يمكن للأهلي أن يمر بموسمين دون تحقيق بطولات. عندما يتعثر الأهلي في موسم، يعود في الموسم التالي أقوى».

وأكد أفشة أن الموسم الجديد سيكون صعبًا ويحتاج إلى تكاتف الجميع، مطالبًا جماهير الأهلي بمواصلة دعم الفريق والوقوف خلف اللاعبين في مختلف المواعيد.

وقال: «أتمنى أن يكون جمهور الأهلي سعيدًا بنا دائمًا، وأن يواصل دعمه لنا، لأن الموسم الجديد صعب جدًّا ويحتاج إلى تكاتف الجميع، نحن كلاعبين سنكون على قدر المسؤولية، وسنبذل أقصى ما لدينا ونجتهد من أجل الفريق، لكننا نحتاج إلى جماهيرنا في ظهرنا كما تعودنا دائمًا في كل المواعيد الصعبة».

واختتم أفشة تصريحاته بتوجيه وعد مباشر لجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق سيقاتل من أجل المنافسة على جميع البطولات.

وتابع: «أعد جماهير الأهلي بأننا سنبذل كل ما لدينا، ونتمنى أن ننجح في حصد جميع البطولات في الموسم الجديد».

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