تأثير الملك المصري.. صفحة طرابزون سبور تقفز بمليوني متابع بعد التعاقد مع محمد صلاح

ظهر التأثير الجماهيري والتسويقي الكبير للنجم المصري محمد صلاح، بعد أن شهدت الصفحة الرسمية لنادي طرابزون سبور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قفزة ضخمة في أعداد المتابعين، منذ الإعلان عن التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وبحسب الأرقام المتداولة، ارتفع عدد متابعي الصفحة الرسمية لنادي طرابزون سبور بنحو مليوني متابع، عقب إتمام صفقة انتقال محمد صلاح، في مؤشر جديد على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري، وقدرته على جذب جماهير ومتابعين من مختلف أنحاء العالم.

وكان محمد صلاح قد وقع رسميًا على عقود انتقاله إلى طرابزون سبور لمدة موسمين، في صفقة تعد من أبرز صفقات النادي والدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحصل النجم المصري، وفقًا للتفاصيل المعلنة، على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو مكافأة توقيع، ليصل إجمالي المقابل المالي المضمون إلى 17 مليون يورو، بخلاف الحوافز الإضافية المرتبطة بالأداء.

كما يتضمن عقد محمد صلاح بنودًا تسويقية، من أبرزها حصوله على 20% من عائدات المنتجات الرسمية التي تحمل اسمه، في ظل القيمة التجارية والجماهيرية الكبيرة التي يمثلها النجم المصري داخل الملعب وخارجه.

ويعكس الارتفاع الكبير في عدد متابعي طرابزون سبور حجم التأثير الذي أحدثه انضمام محمد صلاح، سواء على المستوى الجماهيري أو التسويقي، مع ترقب جماهير النادي لظهوره الأول بقميص الفريق خلال الموسم الجديد.