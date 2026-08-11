تطورات انهيار عقار حدائق القبة.. الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لمساندة المصابين

أعلن الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدفع بفرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى موقع حادث انهيار جزئي لعقار سكني بمنطقة عزبة أبو حشيش في حدائق القبة، وذلك لمساندة جهود أجهزة الدولة في التعامل مع الحادث.

وأوضح الهلال الأحمر المصري أن غرفة العمليات المركزية التابعة له تلقت بلاغًا بشأن انهيار جزئي لعقار مكون من دور أرضي وطابقين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور، تحركت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، للمشاركة في جهود التعامل مع تداعيات الانهيار وتقديم الدعم اللازم للمصابين.

وشملت جهود الفرق تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، إلى جانب توفير خدمات الدعم النفسي لهم، فضلًا عن متابعة تطورات الموقف ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي تدخل الهلال الأحمر المصري في إطار دوره في دعم ومساندة أجهزة الدولة خلال حالات الطوارئ والكوارث، وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية والنفسية للمتضررين من الحوادث.