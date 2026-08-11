«الأعلى للإعلام» يستدعي مسؤولي حسابي تامر عبدالحميد وهديل البنا لجلسة استماع.. اليوم

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، عقد جلسة استماع اليوم الثلاثاء، بشأن شكويين مقدمتين من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتقرر خلال الجلسة استدعاء كل من: مسئول الحساب الإلكتروني الموثق باسم تامر عبدالحميد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بداعي نشر محتوى يحمل الإساءة للنادي والتشكيك في الذمم المالية لأعضاء مجلس الإدارة، ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة.

ومسئول الحساب الإلكتروني الموثق باسم هديل البنا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بداعي نشرها محتوى يتضمن إساءات ضد رئيس ومجلس إدارة النادي.