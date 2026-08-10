رئيسة القومي للمرأة تهنئ أسيل أسامة بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى البطلة المصرية أسيل أسامة، لاعبة منتخب مصر لرمي الرمح، بمناسبة تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب تحت 20 عامًا، بعد تحقيقها مسافة 59.82 مترًا، لتتوج بطلة للعالم وتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية.



وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص اعتزازها بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدة أن تتويج أسيل أسامة بذهبية العالم يجسد ما تمتلكه الفتاة والمرأة المصرية من قدرات وإمكانات تؤهلها لتحقيق الإنجازات على أعلى المستويات الدولية.



وأشادت رئيسة المجلس بما أظهرته البطلة المصرية من عزيمة وإصرار وثقة بالنفس، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهد والتدريب المستمر، ومصدر فخر لكل المصريين.

وأكدت المستشارة أمل عمار حرص المجلس القومي للمرأة على دعم وتشجيع النماذج المصرية الناجحة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن ما تحققه البطلات المصريات في المحافل الدولية يؤكد قدرتهن على المنافسة ورفع اسم مصر عاليًا، معربة عن تمنياتها للبطلة أسيل أسامة بمواصلة مسيرة التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات.