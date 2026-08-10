العروض الأوروبية تهدد بقاء محمد هاني مع الأهلي.. تعرف على السبب

دخل محمد هاني، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات عدد من الأندية خارج مصر؛ بعدما تلقى عروضًا خلال الفترة الماضية للحصول على خدماته في الموسم الجديد.



محمد هاني يتلقى عرضين من أمريكا وتركيا

وشهدت الفترة الأخيرة وصول عرضين إلى اللاعب، أحدهما من أحد أندية الدوري التركي، بينما جاء العرض الثاني من نادٍ ينشط في الدوري الأمريكي، في ظل رغبة الناديين في تدعيم صفوفهما بخبرات محمد هاني، خاصة بعد المستويات التي قدمها مع الأهلي والمنتخب الوطني.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن العرض القادم من الدوري التركي يعد الأكثر جدية حتى الآن، حيث تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليون دولار، وهو ما يعكس رغبة النادي التركي في حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويضع محمد هاني العروض التي تلقاها ضمن حساباته، في الوقت الذي لم يحسم فيه موقفه النهائي من خوض تجربة الاحتراف خارج الأهلي، خاصة مع ارتباطه بعقد مع القلعة الحمراء، ورغبة النادي في استمراره ضمن صفوف الفريق.

الأهلي يتحرك لتأمين بقاء محمد هاني مع الفريق

من جهتها، تتحرك إدارة الأهلي للحفاظ على اللاعب وتجديد عقده، في ظل أهمية محمد هاني داخل الفريق، سواء على المستوى الفني أو القيادي، باعتباره أحد أقدم العناصر الموجودة في صفوف القلعة الحمراء.

وترى إدارة الأهلي أن استمرار محمد هاني؛ يمثل إضافة للفريق، خاصة في ظل خبراته الكبيرة في البطولات المحلية والقارية، فضلًا عن مشاركاته مع منتخب مصر، وهو ما يجعله من العناصر التي يصعب الاستغناء عنها بسهولة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسمًا أكبر لموقف محمد هاني، سواء باستكمال مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي أو دراسة العروض الخارجية التي وصلت إليه، خاصة العرض التركي الذي يتضمن مقابلًا ماليًا يصل إلى 2.5 مليون دولار في لصالح القلعة الحمراء.