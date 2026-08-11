مشهد صادم أثار الجدل.. شباب يتجولون بسيارة إسعاف بطريقة متهورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، ظهر خلاله عدد من الشباب أثناء تجولهم بسيارة إسعاف بطريقة متهورة.

وأظهر الفيديو المتداول عددا من الشباب داخل سيارة الإسعاف، وهم يرقصون ويتصرفون بطريقة أثارت استياء المتابعين، بينما ظهر أحدهم يقود السيارة بسرعة وبطريقة وصفت بالجنونية المتهورة، في مشهد عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.



وأثار المقطع استياء عدد من المتابعين، خاصة مع استخدام سيارة مخصصة لخدمة المرضى والمصابين في غير الغرض المخصص لها، وسط مطالبات بالتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها.



وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو على نطاق واسع، مطالبين بضرورة الحفاظ على سيارات الإسعاف وعدم استخدامها بصورة تعرض حياة المواطنين للخطر أو تعطل دورها في إنقاذ الحالات الطارئة.