قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتابع من مركز التحكم بشركة جاسكو تأمين احتياجات السوق خلال النصف الثاني من الصيف

وزير البترول يتابع من مركز التحكم بشركة جاسكو تأمين احتياجات السوق خلال النصف الثاني من الصيف
وزير البترول يتابع من مركز التحكم بشركة جاسكو تأمين احتياجات السوق خلال النصف الثاني من الصيف
أمل مجدى

تابع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة جاسكو، الموقف التشغيلي للشبكة وانتظام إمدادات الغاز الطبيعي إلى مختلف قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلي، وخطط تأمين احتياجات هذه القطاعات خلال النصف الثاني من فصل الصيف.

انتظام إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء

واطمأن الوزير على انتظام إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، بما يدعم استقرار وانتظام التغذية الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب متابعة إمدادات الغاز للقطاع الصناعي بما يضمن استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها، فضلًا عن الوفاء باحتياجات السوق المحلي والالتزامات التصديرية.

وأكد المهندس كريم بدوي استمرار العمل وفق خطط استباقية متكاملة لتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، والتعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات في معدلات الاستهلاك، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي مستجدات أو طوارئ.

وأوضح أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة، بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة، وفي مقدمتها توفير سفن التغييز وشحنات الغاز الطبيعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، ووضع خطط استباقية لتأمين الإمدادات، أسهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة خلال النصف الأول من فصل الصيف.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق والتكامل بين قطاعات البترول والكهرباء والجهات المعنية، بما يضمن استدامة وتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لمختلف قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في المتابعة اللحظية لموقف الشبكة ومعدلات الاستهلاك والإمدادات

البترول الغاز الكهرباء الصيف الغاز الطبيعي جاسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

عم سيد

مسن يعيش بمفرده بعد بتر قدمه: ولادي مش بيسألوا عليا وسابوني في الشارع

واحد من الناس

هتيجي إمتى يا محمد.. عم سيد يبكي على الهواء بسبب جحود ابنه

مصممة أزياء

مصممة أزياء: جائزة الدولة التشجيعية مسؤولية.. وتنسيق ألوان الشخصيات أبرز تحديات «وش في وش»

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد