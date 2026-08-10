وزير البترول يتابع من مركز التحكم بشركة جاسكو تأمين احتياجات السوق خلال النصف الثاني من الصيف

تابع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة جاسكو، الموقف التشغيلي للشبكة وانتظام إمدادات الغاز الطبيعي إلى مختلف قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلي، وخطط تأمين احتياجات هذه القطاعات خلال النصف الثاني من فصل الصيف.

انتظام إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء

واطمأن الوزير على انتظام إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، بما يدعم استقرار وانتظام التغذية الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب متابعة إمدادات الغاز للقطاع الصناعي بما يضمن استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها، فضلًا عن الوفاء باحتياجات السوق المحلي والالتزامات التصديرية.

وأكد المهندس كريم بدوي استمرار العمل وفق خطط استباقية متكاملة لتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، والتعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات في معدلات الاستهلاك، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي مستجدات أو طوارئ.

وأوضح أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة، بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة، وفي مقدمتها توفير سفن التغييز وشحنات الغاز الطبيعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، ووضع خطط استباقية لتأمين الإمدادات، أسهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة خلال النصف الأول من فصل الصيف.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق والتكامل بين قطاعات البترول والكهرباء والجهات المعنية، بما يضمن استدامة وتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لمختلف قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في المتابعة اللحظية لموقف الشبكة ومعدلات الاستهلاك والإمدادات