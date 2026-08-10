وزير البترول الأسبق: لو بنستهلك 80 مليون طن مواد بترولية فإحنا بنستورد منهم 35 مليون

أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن التحوط في قطاع النفط والبترول عاد مجددا؛ بعدما انخفض الإنتاج المحلي، وتم اللجوء للاستيراد من الخارج.

وقال أسامة كمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"،: "لو بنستهلك 80 مليون طن مواد بترولية؛ فإحنا بنستورد منهم 35 مليون طن".

وأكمل أسامة كمال: "أنابيب البوتاجاز ثم السولار ثم الغاز تستحوذ على أكبر كمية مستوردة من الخارج من المنتجات البترولية".

وواصل أسامة كمال: “أسعار الطاقة ارتفعت على مستوى العالم وبالتالي أسعار كل شيء ترتفع أيضا”.