ريال مدريد يتحرك لتعويض صفقة رودري.. وزوبيميندي يعود للواجهة

تدور تكهنات حول إمكانية تحرك نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد تعثر محاولاته لحسم صفقة رودري، لاعب مانشستر سيتي، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي برشلونة.

وكان اسم رودري قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعب الإسباني يقترب حاليًا من ارتداء قميص برشلونة، ما دفع التكهنات للحديث عن إمكانية تحرك النادي الملكي للبحث عن بديل لتعزيز خط وسط الفريق.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يستبعد إجراء تحرك جديد في سوق الانتقالات، خاصة مع رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تقييم العناصر المتاحة لديه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن احتياجات الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سوق الانتقالات بالنسبة لريال مدريد لا يزال مفتوحًا، رغم الصفقات التي أبرمها النادي حتى الآن، حيث سيحدد مورينيو بعد تقييم قائمة الفريق الحالية ما إذا كان يحتاج إلى إضافة صفقة أو صفقتين جديدتين.

وعاد اسم مارتن زوبيميندي، لاعب آرسنال، إلى الواجهة باعتباره أحد الأسماء المحتملة لتعويض فشل صفقة رودري، خاصة أن اللاعب كان مرتبطًا بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، خلال فترة تولي تشابي ألونسو قيادة الفريق.

وانضم زوبيميندي إلى آرسنال بعقد طويل الأجل يمتد حتى عام 2030، ورغم عودة اسمه إلى دائرة التكهنات المرتبطة بريال مدريد، فإن التقارير تشير إلى أن النادي لا يعمل حاليًا على التعاقد معه، وأن ما يتردد قد يكون مرتبطًا بتحركات وكلاء اللاعبين.

واختتمت "سبورت" تقريرها بالتأكيد على أن ريال مدريد يتكتم على تحركاته الأخيرة في سوق الانتقالات، مع عدم استبعاد إمكانية إبرام صفقات جديدة قبل غلق باب الميركاتو، وفقًا لما ستسفر عنه عملية تقييم قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.