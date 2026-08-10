سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته بقوة استعدادًا لعودة المنافسات

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته بقوة، في إطار استعداداته المكثفة لعودة المنافسات خلال الفترة المقبلة.

وخاض الفريق مرانًا قويًا، ركز خلاله الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل استئناف المباريات الرسمية.

ويكثف الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا تحضيراته خلال الفترة الحالية، وسط حالة من التركيز والجدية داخل صفوف الفريق؛ بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة وتحقيق النتائج المرجوة عند عودة المنافسات.

وتتواصل استعدادات الفريق دون توقف، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في استثمار فترة التوقف بأفضل صورة، والعودة إلى المباريات الرسمية بأعلى درجات الجاهزية.