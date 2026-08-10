غدا .. قطع المياه عن مدينة منوف ومدينة سرس الليان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 11-8-2026 عن مدينة منوف ومدينة سرس الليان.

يأتي ذلك لمدة 7 ساعات من الساعة 9 صباحا حتي 3 عصراََ ؛ لعمل الغسيل الدورى للخزانات وشبكات المياه .

واوضحت الشركة أنه المناطق المتأثرة هي الوحدة المحلية بفيشا الكبرى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالحامول والقري التابعة لها ، قرية منشأة سلطان ،قرية سنجرج ، قرية دبركى ، قرية صنصفط ، قرية زاوية رزين ، مدينة سرس الليان .

وتهيب الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز اتخاذ اللازم وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة المذكورة .