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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الرمد الجديد للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مبنى مستشفي الرمد الجديد "طب وجراحة العين" للوقوف على مستوى التجهيزات الطبية وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للارتقاء بالقطاع الصحي.

وقد رافق المحافظ، في الجولة، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم بديوي مدير مستشفى الرمد بشبين الكوم، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.

كما تفقد المحافظ انتظام سير العمل بالاستقبال وعيادات الأسنان والنظارات ومقاسات النظر والعيون والشبكية والصيدلية ووحدة السونار والعدسة والأشعة المقطعية ورسم العصب والشبكية وغرف العمليات، للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ومدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية، واستفسر من مدير المستشفى عن حجم التردد اليومي ومستوى الأداء بما يضمن الوصول بالخدمة بالشكل الأمثل للمواطنين.

أكد محافظ المنوفية حرصه الكامل على دعم المنظومة الصحية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ مشروعات التطوير، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالقطاع الصحي ودعمه بكافة الإمكانات اللازمة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بوضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

محافظة المنوفية المنوفية مستشفى الرمد جولة تفقدية شبين الكوم

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