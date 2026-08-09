بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من جيرانها لتعديهم عليها وشقيقاتها بالضرب لخلافات الجيرة بينهم بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أغسطس الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها طرف أول: طالبتان “مصابتان بسحجات وكدمات متفرقة ” ، وطرف ثان: طالبة “مصابة بسحجات بالرقبة”، ووالدتها جميعهن مقيمات بدائرة المركز ، لحدوث مشاجرة بينهن لخلافات الجيرة تعدوا خلالها على بعضهن بالسب والضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.