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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شباب الأهلي يوقف مفاوضاته لضم بيزيرا بسبب شروط الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
حسن العمدة

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي إيقاف مفاوضاته للتعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح النادي أن قرار إيقاف المفاوضات جاء بعد تمسك الزمالك بطلباته الخاصة بالصفقة، إلى جانب التأكد من صحة موقف النادي قانونيًا تجاه اللاعب، خاصة في ظل ارتباط بيزيرا بعقد مستمر مع القلعة البيضاء لعدة سنوات مقبلة.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت جدلًا حول مستقبل بيزيرا، في ظل غيابه عن تدريبات الزمالك، ورغبة اللاعب في الانتقال إلى شباب الأهلي دبي.

ويتمسك الزمالك بالحفاظ على حقوقه التعاقدية مع اللاعب، مؤكدًا أن بيزيرا مرتبط بعقد مع النادي، وأن أي انتقال لن يتم إلا وفق الشروط التي تحددها إدارة القلعة البيضاء.

شباب الأهلي دبي نادي شباب الأهلي دبي شباب الأهلي الأهلي خوان ألفينا بيزيرا الزمالك

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