أحمد موسى: هناك عمليات ممنهجة تعمل ضد الدولة ولن تتوقف

واصل الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حديثه عن واقعة «غزوة المطعم»، محذرًا من الانسياق وراء ما وصفه بحملات ممنهجة تستهدف إثارة الجدل والضغط على الدولة، مؤكدًا ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها.

وقال أحمد موسى: «العمليات اللي هي ممنهجة شغالة علينا، مستمرة، ومش هتتوقف، شغالة بعمق ومش هتتوقف خلي بالكم إن فيه مليارات بتتصرف».

إجهاض المخطط

وأضاف: «كل يوم يعملك حاجة، كل يوم يعملك حاجة زي كده، أنت تيجي تواجهها وتجهض المخطط، يبدأ يفكر في حاجة تانية عشان كده إحنا لازم يكون عندنا وعي، ونستمر على الوعي ده، ونكون كلنا مع بعض».

وتابع: «في الآخر دي بلدنا، بلدنا، وييجي مرة يكلمك على أي حاجة، وياخد أي حاجة ويشتغل عليها».

التعامل مع أي واقعة

وأكد موسى، أن التعامل مع أي واقعة يجب أن يبدأ بالتفكير والتحقق قبل اتخاذ موقف، قائلًا: «لو ما عملوش كده ما يبقوش الإخوان، لو ما عملوش وافتعلوا، ما يبقوش الإخوان. إحنا لازم ناخد بالنا من أي شيء».



وأضاف: «قبل ما تمشي ورا حد، فكر، هل ده منطقي ولا لأ؟ قبل ما تشوف فيديو أو منشور، اسأل نفسك: الكلام ده منطقي؟».

وأشار موسى، إلى أن وجود صفحات أو مواقع مؤيدة لجماعة الإخوان حولت الواقعة إلى مادة للنقاش، معتبرًا أن ذلك أثار لديه علامات استفهام منذ البداية.

وقال: «زي ما أنا قلتلكم امبارح، قلتلكم الموضوع مش داخل دماغي، بس ما كانش عندي كل اللي أنا بقوله ده، لا أبوها إيه، ولا بيعمل إيه، ولا دوره إيه، ولا تفاصيله إيه».

معلومات جديدة

وأوضح أن معلومات جديدة وصلته عقب الحلقة السابقة، قائلًا: «المعلومات دي جت لي امبارح بعد ما خلصت الحلقة، وناس كتير اشتغلت على الموضوع، وتقدروا تدخلوا على الصفحات وتشوفوا».

وأضاف: «على فكرة، هم قفلوا الصفحة بتاعته، قفلوا الصفحة بتاعته. طيب الناس بتداري إيه؟ الموضوع بقى موجود، تقفل إيه؟».

وتابع: «أنا بقول إن قفل الصفحة مش هيغير حاجة، لأن التاريخ موجود، والناس مش محتاجة أكتر من اللي أنا عرضته دلوقتي».

وتطرق أحمد موسى إلى صورة قال إنه تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنها تجمع شخصًا ذكر اسمه «متولي عبد العزيز» بشخص آخر وصفه بأنه أحد عناصر الإخوان الهاربين خارج البلاد.

وقال موسى: «والإرهابي اللي أنا اتكلمت عنه أكد المؤكد، وراح ناشر صورة وقال: متولي عبد العزيز معانا، حبيبنا متولي عبد العزيز، قاعد معانا في الخيمة».

وأضاف: «لو الصورة دي صحيحة، فهي بتفتح باب تاني للأسئلة حول طبيعة العلاقة بين الأشخاص الموجودين فيها».

واختتم موسى حديثه بقوله: «طول الوقت بقول كده، ربنا بيكشفهم، وربنا كمان بيفضحهم، وبيرفع الستر عنهم. لازم الناس تبقى شايفة كده، وتشوف الحقيقة وتفكر قبل ما تصدق أي حاجة».