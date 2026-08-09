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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب «حبيبي أنا من غيرك».. محمد رمضان يتصدر قائمة الأغاني الأكثر رواجا على يوتيوب

محمد رمضان
محمد رمضان
تقى الجيزاوي

​تصدر النجم محمد رمضان، قائمة الفيديوهات الغنائية الأكثر مشاهدة ورواجا عبر منصة "يوتيوب" بأغنيته "حبيبي أنا من غيرك". ​

وحققت أحدث أعماله الغنائية "حبيبي أنا من غيرك" إنجازا استثنائيا بدخولها القائمة العالمية، حاصدة المركز الـ 11 في تريند الأغاني العالمية. ​​

وتخطت أغنية "حبيبي أنا من غيرك" حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ طرحها على "يوتيوب".

وتقول بعض كلمات الأغنية: ​يا لاطش قلبي لطشة.. جمالك حلو برشة.. ​الناس في عينيا مُرّة.. وأنت في عينيا ماتشا.. ​يا ظابط قلبي ظبطة.. عالجت كل خبطة الناس في عينيا وحشة.. وأنت في عينيا لُقطة.. حبيبي أنا من غيرك.. ​زي الدولة من غير بوليس.. ​زي فرنسا من غير باريس.. ​زي البدلة من غير قميص.. ​حبيبي أنا من غيرك.. ​زي الليجا من غير لامين.. ​زي الجيزة من غير كمين..​زي الفيزا من غير Machine.. حبيبي أنا من غيرك.. ​زي الشارع من غير إنارة.. ​زي تقاطع من غير إشارة.. ​زي القهوة من غير سجارة.. حبيبي أنا من غيرك.. ​زي سي السيد من غير أمينة.. ​زي هاسيندا من غير كابينة.. ​زي البيبي من غير تتينا.

محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك أغاني محمد رمضان

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