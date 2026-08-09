بسبب «حبيبي أنا من غيرك».. محمد رمضان يتصدر قائمة الأغاني الأكثر رواجا على يوتيوب

​تصدر النجم محمد رمضان، قائمة الفيديوهات الغنائية الأكثر مشاهدة ورواجا عبر منصة "يوتيوب" بأغنيته "حبيبي أنا من غيرك". ​

وحققت أحدث أعماله الغنائية "حبيبي أنا من غيرك" إنجازا استثنائيا بدخولها القائمة العالمية، حاصدة المركز الـ 11 في تريند الأغاني العالمية. ​​

وتخطت أغنية "حبيبي أنا من غيرك" حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ طرحها على "يوتيوب".

وتقول بعض كلمات الأغنية: ​يا لاطش قلبي لطشة.. جمالك حلو برشة.. ​الناس في عينيا مُرّة.. وأنت في عينيا ماتشا.. ​يا ظابط قلبي ظبطة.. عالجت كل خبطة الناس في عينيا وحشة.. وأنت في عينيا لُقطة.. حبيبي أنا من غيرك.. ​زي الدولة من غير بوليس.. ​زي فرنسا من غير باريس.. ​زي البدلة من غير قميص.. ​حبيبي أنا من غيرك.. ​زي الليجا من غير لامين.. ​زي الجيزة من غير كمين..​زي الفيزا من غير Machine.. حبيبي أنا من غيرك.. ​زي الشارع من غير إنارة.. ​زي تقاطع من غير إشارة.. ​زي القهوة من غير سجارة.. حبيبي أنا من غيرك.. ​زي سي السيد من غير أمينة.. ​زي هاسيندا من غير كابينة.. ​زي البيبي من غير تتينا.