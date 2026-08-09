محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنية حبيبي أنا من غيرك

احتفل الفنان محمد رمضان، بتحقيق أحدث أغانيه «حبيبى أنا من غيرك» 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد يومين فقط من طرحها.

وشارك محمد رمضان، عبر حسابه على موقع «إكس» صورة من الأغنية، ظهر خلالها احتفالًا بتخطيها حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، وعلق قائلًا: «حبيبى أنا من غيرك.. 3 مليون فى يومين».

كشف الفنان محمد رمضان عن اسم الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، في عودة له إلى السباق الرمضاني بعد غياب 4 سنوات.

وشارك محمد رمضان جمهوره تفاصيل العمل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتب: «باقي 184 على مسلسل رمضان 2027.. اسمي في المسلسل خليفة وبشتغل عشماوي.. ثقة في الله نجاح».

ويعود محمد رمضان إلى دراما رمضان من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر، والعمل من إخراج بيتر ميمي وتأليف محمد إسماعيل أمين.

وكان آخر ظهور لمحمد رمضان في دراما رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض عام 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.





