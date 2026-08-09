قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد أول وحدة قسطرة قلب متنقلة بمستشفى رأس الحكمة

خلال الجولة
خلال الجولة
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، الوحدة المتنقلة للتدخلات القلبية والعصبية والعضلية وعلاج السكتات الدماغية.

وتعد هذه الوحدة هي أول وحدة قسطرة قلب متنقلة، والتي تم تدشينها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، و100 مليون صحة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأشعة، حول تجهيزات الوحدة، والذي أوضح أنه تم تجهيزها ضمن البرنامج الإماراتي المصري للقلب، بالتعاون مع مركز الإمارات للقلب، وبالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أن هذه الوحدة مجهزة لإجراء جراحات قسطرة القلب داخل السيارة لمختلف الحالات بكفاءة عالية، ويتم التحرك السريع للوصول للحالات في المناطق المستهدفة.

ولفت الدكتور محمد فوزي إلى أنه تم خلال هذه الوحدة إجراء أول عملية قسطرة قلب فجر يوم ٧ أغسطس الجاري بمستشفى العلمين النموذجي.

وأثنى رئيس الوزراء على التجهيزات المتوافرة بهذه الوحدة المتنقلة، والتي تخدم المرضى في كل مناطق المحافظة، مؤكدا أنه نموذج جيد للغاية يمكن دراسته لتعميم الفكرة في مختلف المحافظات، لخدمة المرضى في جميع المناطق المستهدفة، وخاصة النائية، كما أنها تخدم المواطنين خلال أشهر الصيف مع تزايد إقبالهم على المصايف، مما يسهم في تخفيف مشقة السفر عن مرضى القلب وذويهم.

مستشفى رأس الحكمة المركزي محافظة مطروح مصطفى مدبولي وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور: لا يوجد أي عرض سعودي لـ أحمد فتوح

عبدلله السعيد

الغندور يكشف كواليس أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك.. «عنده حق ومش عنده حق»

منتخب مصر للناشئات

عبير عقيل: منتخب ناشئات اليد يضم بطلات شرفن مصر في المونديال

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد