مدبولي يتفقد أول وحدة قسطرة قلب متنقلة بمستشفى رأس الحكمة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، الوحدة المتنقلة للتدخلات القلبية والعصبية والعضلية وعلاج السكتات الدماغية.

وتعد هذه الوحدة هي أول وحدة قسطرة قلب متنقلة، والتي تم تدشينها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، و100 مليون صحة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأشعة، حول تجهيزات الوحدة، والذي أوضح أنه تم تجهيزها ضمن البرنامج الإماراتي المصري للقلب، بالتعاون مع مركز الإمارات للقلب، وبالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أن هذه الوحدة مجهزة لإجراء جراحات قسطرة القلب داخل السيارة لمختلف الحالات بكفاءة عالية، ويتم التحرك السريع للوصول للحالات في المناطق المستهدفة.

ولفت الدكتور محمد فوزي إلى أنه تم خلال هذه الوحدة إجراء أول عملية قسطرة قلب فجر يوم ٧ أغسطس الجاري بمستشفى العلمين النموذجي.

وأثنى رئيس الوزراء على التجهيزات المتوافرة بهذه الوحدة المتنقلة، والتي تخدم المرضى في كل مناطق المحافظة، مؤكدا أنه نموذج جيد للغاية يمكن دراسته لتعميم الفكرة في مختلف المحافظات، لخدمة المرضى في جميع المناطق المستهدفة، وخاصة النائية، كما أنها تخدم المواطنين خلال أشهر الصيف مع تزايد إقبالهم على المصايف، مما يسهم في تخفيف مشقة السفر عن مرضى القلب وذويهم.