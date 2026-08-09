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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط عصابة انتحلت صفة رجال شرطة وسرقت تاجر ذهب في القاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة مشغولات ذهبية بإحدى المناطق بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بالقاهرة بتاريح 29 يوليو المنقضى من تاجر مشغولات ذهبية - مقيم بمحافظة الجيزة) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة القسم، وبحوزته حقيبه بداخلها كمية من المشغولات الذهبية، فوجئ بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص "منتحلين صفة رجال شرطة " باستيقاف سيارة الأجرة واصطحابه عنوةً والاستيلاء على الحقيبة خاصته وتركه بإحدى الطرق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، ولاذوا بالهرب.

 بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (11 شخص لـ "9 منهم معلومات جنائية")، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة " حيث أن أحدهم مقيم بالمنطقة محل سكن الشاكى وعلى علم بقيام الأخير بالاتجار وحمل المشغولات الذهبية ، فخطط لارتكاب الواقعة بالإتفاق مع باقى المتهمين ، وبتاريخ الواقعة قام أحدهم بمراقبة الشاكى وإخطار باقى المتهمين مستقلين سيارتين "ميكروباص ، ملاكى" تم ضبطهما ، واستيقافه بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وسرقة المشغولات الذهبية التى كانت بحوزته ، ولواذهم بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى رجال شرطة

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