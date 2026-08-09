مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاستهداف الإيراني لناقلة نفط إماراتية

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاستهداف الإيراني الآثم لناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز، والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية وتقويضا للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت الأمانة العامة للمجلس بأشد العبارات هذا الاستهداف الغاشم، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها لمجابهة تلك التهديدات، وحماية مصالحها ومقدراتها، وحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.