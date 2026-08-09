لرفع كفاءة البنية التحتية.. تطوير شارع «كفر طهرمس» ودعم شبكة مياه ناهيا

​تواصل الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور تنفيذ خطة التطوير الشاملة ورفع كفاءة الشوارع والمرافق العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس الحي.

​وشهدت القطاعات المختلفة بالحي تكثيفًا للأعمال الميدانية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي شملت:

-​تطوير الطرق: من خلال كشط وإزالة طبقة الأسفلت المتهالكة بشارع «كفر طهرمس» تمهيدًا لإعادة رصفه وتطويره، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والتيسير على حركة المواطنين والمركبات.

-​دعم شبكة المياه: استكمال أعمال رفع كفاءة شبكة مياه الشرب بشارع «ناهيا»، حيث يجري توصيل خط مياه جديد بقطر 200 مم وتنفيذ أعمال الربط واللحام مع الخط القديم لضمان انتظام ضخ المياه وزيادة كفاءة الخدمة.

-​منظومة النظافة: استمرار حملات النظافة المكبرة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة بمختلف شوارع الحي، بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي.

​وأكد حي بولاق الدكرور استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة الأعمال والمشروعات الجارية، لضمان السرعة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.