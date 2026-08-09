عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد وديًا

يقود الدولي المصري عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

مرموش

ويشارك مرموش أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني في الخط الهجومي، بعدما شارك مع الفريق خلال معسكره التحضيري في آسيا، وساهم في استعدادات السيتي للموسم الجديد.

وتقام المباراة على استاد سيول في كوريا الجنوبية، وتنطلق في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتعد مواجهة أتلتيكو مدريد من أبرز محطات تحضيرات مانشستر سيتي قبل بداية الموسم الجديد.