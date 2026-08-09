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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث إنشاء صندوق للتقنيات الحيوية والطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث أوجه التعاون بشأن إنشاء صندوق متخصص في التقنيات الحيوية والطبية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وذلك بمقر الوزارة في مدينة العلمين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول إنشاء صندوق يستهدف دعم الاستثمار والشراكات الواعدة في مجالات الأجهزة الطبية والتشخيص الطبي والتقنيات الحيوية والحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشراكات القابلة للتطبيق والتوسع.

وقال إن المناقشات شملت سبل ربط البحث العلمي بالتطبيق التجاري عبر منظومة متكاملة تبدأ من البحث والملكية الفكرية مرورًا بتطوير المنتجات واختبارها وصولًا إلى التصنيع ودخول الأسواق، مع الاستفادة بإمكانات الجامعات والمستشفيات الجامعية في اختبار وتطوير التقنيات والابتكارات الصحية.

 

جذب الشركات والتقنيات العالمية إلى السوق المصرية

وأشار إلى بحث فرص جذب الشركات والتقنيات العالمية إلى السوق المصرية ودعم نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي بالتوازي مع تمكين الشركات والابتكارات المصرية من التطور والوصول إلى الأسواق العالمية، بما يعزز فرص التوسع في الأسواق الأفريقية والإقليمية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والشبكات الدولية ومساعدة الشركات الأجنبية في التعرف على احتياجات السوق وإيجاد الشركاء المناسبين.

ولفت إلى أن المناقشات ركزت على فرص التعاون في مجالات التشخيص والأجهزة الطبية وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير الخدمات الصحية، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات في الوصول إلى بعض الخدمات والتخصصات، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول للخدمة وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية وتحسين كفاءة تقديم الرعاية.

ونوه المتحدث الرسمي إلى تأكيد الوزير على أهمية توجيه الاستثمارات نحو احتياجات وتحديات القطاع الصحي في مصر ودعم الابتكارات والتقنيات القابلة للتطبيق، موضحًا أن التعاون المقترح يستهدف بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الصحية وتربط بين البحث العلمي واحتياجات المنظومة الصحية بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة والسكان صندوق متخصص التقنيات الحيوية تطوير الخدمات الصحية العلمين

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