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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإحصاء: 3,58٪ ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال مايو 2026

الإحصاء
الإحصاء
أ ش أ

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم / الأحد / ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3,58٪ مسجلة 4,53 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4,37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

جاء ذلك خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، مايو 2026، التي يصدرها الجهاز .

وأرجع الجهاز ذلك إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها: (فواكه طازجة بنسبـة 40,3٪، أسمدة بنسبه 9,4٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 29,1 ٪، والبترول الخام بنسبة 56,4٪)، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهـر من العام السابق وأهمها (ملابس جاهزة بنسبــة 10,4 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 12,6٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبــة 50,2 ٪، وسجاد وكليم بنسبه 12,4٪).

ولفت إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبـة 1,72٪، حيـث بلغت 8,52 مليار دولار خـلال شهـر مايو 2026 مقابل 8,37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مُرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (الغاز الطبيعي بنسبة 96,8٪، منتجات البترول بنسبة 18,2٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3,3 ٪، وقمح الخام بنسبة 33,5٪).

وأكد انخفاض قيمـة واردات بعض السلع خلال شهر مايو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمهـا: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15,6٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 39,1٪، ذرة بنسبـة 4,0٪، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 24,9 ٪).

وأشار إلى أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3,99 مليار دولار خلال مايو 2026 مقابل 4,00 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبـة انخفاض قدرها 0,30٪.

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ملابس جاهزة السلع

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