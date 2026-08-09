دعم مصري جديد للبنان.. مساعدات تصل بيروت غدا لتعزيز القطاع الصحي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، وصول مساعدات مقدمة من مصر إلى لبنان، غدًا الإثنين، في إطار الدعم المصري للبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صدر اليوم، إن مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وئام أبو حمدان سيتولى تسلم المساعدات المصرية فور وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت.

وأوضح البيان أن عملية تسلم المساعدات ستتم بحضور القائم بالأعمال المصري في لبنان، في تأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين في المجال الصحي.

ومن المقرر أن تصل المساعدات المصرية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الإثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وتحديدًا إلى مركز الشحن «كارجو ميدل إيست».