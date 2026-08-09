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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره بمطروح

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، كوبرى روميل بعد تطويره، وذلك خلال جولته التي يقوم بها بمحافظة مطروح، ويرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع تطوير كوبري روميل يمثل نموذجًا لحرص الدولة على ربط تطوير البنية التحتية بالتنمية السياحية وتعظيم العائد الاقتصادي، بما يعزز القيمة السياحية للمنطقة ويحافظ على مكانتها كأحد أبرز معالم مدينة مرسى مطروح.

وأشار اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، إلى أن تطوير كوبري روميل يأتي في إطار تعظيم العائد السياحي والاقتصادي للمحافظة، حيث يقدم المشروع خدمات سياحية جديدة ويعكس الاستغلال الأمثل للواجهة البحرية.

وعلى هامش الافتتاح حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة تفقدية لمكونات المشروع بعد تطويره، استمع في أثنائها إلى شرح من اللواء الدكتور امون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، الذي أوضح أنه تم تصميم أعمال تطوير الكوبري ليستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائري منطقة شاطئ روميل.

وقال اللواء الدكتور امون مرتضى إن أعمال إحلال وتجديد وتطوير الكوبري تهدف إلى تحسين السلامة الإنشائية ورفع كفاءة الحركة المرورية واستثمار الموقع المتميز سياحيًا وتحويله إلى نقطة جذب ومتنزه لأهالي مطروح وزائريها، لافتًا إلى أن طول الكوبري يبلغ 28 مترًا، وعرضه 16 مترًا، ويضم 4 حارات مرورية بواقع حارتين في كل اتجاه، كما أنه تم تصميمه لتحمل أوزان تصل إلى 70 طنًا. وتمثل القدرة الاستيعابية للحركة المرورية 1500 مركبة لكل حارة، بما يعادل أضعاف القدرة الاستيعابية للكوبري القديم.

وتشمل أعمال التطوير إنشاء الكوبري من الاستيل، المعدني بدون ارتكاز في المجرى المائي، ومزود بـ 2 ممشى زجاجي على ارتفاع 6 مترات أعلى المياه البلورية الزرقاء المميزة لمطروح مع إضاءة المياه أسفل الكوبري كمنطقة للتمتع برياضة صيد الأسماك.

وأضاف: كما تم إنشاء منحدرات "رامب" لذوي القدرات الخاصة للمساعدة في التنزه على الكوبري، فضلًا عن إنشاء شواطئ بأعمال تنسيق موقع شرق وغرب الكوبري المطور، مزودة بـ 10 برجولات ومناطق مخصصة للجلوس مضاءة ليلًا لتصبح منطقة صيفية متميزة لمصطافي مطروح مع إنشاء نقطة بيع "أكشاك" بعدد 20 محلا لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح رئيس الجهاز أن الكوبري يستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائري منطقة شاطئ روميل، في إطار مواكبة جهود التطوير التي تجرى على أرض مطروح وتطوير الكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة السياحية.

وأضاف اللواء الدكتور امون مرتضى أنه تم إجراء توسعة للمجرى المائي أسفل الكوبري بما يساهم في تجديد حركة المياه بالبحيرة والسماح بحركة المراكب واليخوت الخفيفة. ليتماشى مع مكانة المحافظة السياحية وتوافد العديد من المصطافين وزوار المحافظة، مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات بما يخدم المنطقة ويليق بمكانة شواطئ مطروح وشهرتها السياحية.

وفي نهاية الجولة التفقدية، تم التقاط صورة تذكارية تجمع رئيس مجلس الوزراء والقائمين على مشروع تطوير كوبري روميل من جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

كوبرى روميل الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مطروح التنمية المحلية

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