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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص.. محافظ المنوفية يتفقد موقع حريق بأجهور الرمل

حريق المنوفية
حريق المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، ميدانياً تداعيات حادث نشوب حريق منفذ لبيع  وتعبئة مواد البناء والدهانات بقرية أجهور الرمل بقويسنا  ، لمتابعة الحالة العامة للموقف والتأكد  من سرعة التعامل معه وتقديم أوجه الدعم اللازم ، وذلك فور تلقي بلاغاً لمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، جاء ذلك بحضور  اللواء عبد الحليم إسماعيل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، الحماية المدنية والإسعاف. 

وأشار المحافظ إلى أنه فور تلقى البلاغ ،تم متابعة الموقف من خلال مركز السيطرة والتوجه  مباشرة لموقع الحريق وتكليف جميع الأجهزة الحيوية المعنية  بسرعة الانتقال واتخاذ كافة الإجراءات  الاحترازية والوقائية للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده حفاظاً على سلامة المواطنين، لافتاً أنه تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف للتعامل مع تداعيات الحريق، وتشير المؤشرات الأولية عن وقوع 3حالات وفاة و 4 مصابين  .

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بمستشفى قويسنا المركزي والمستشفيات المجاورة وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء العاجل ، مقدماً خالص تعازيه لأسر ضحايا الحريق.

وخلال تواجده بالموقع ،  شدد المحافظ  على جميع الأجهزة الحيوية باستمرار التواجد والمتابعة اللحظية للموقف على مدار الساعة وعدم مغادرة الموقع إلا بعد التأكد من إطفاء الحريق والانتهاء  الكامل من عملية التبريد حفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين، مكلفاً رئيس المدينة بإعداد تقرير شامل ومفصل بالموقف العام للمنفذ محل الحريق، كما أصدر محافظ المنوفية توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية بحصر ومراجعة كافة الأنشطة المقامة على الصرف المغطى كل في نطاقه وموقف تراخيص الأنشطة واشتراطات الحماية المدنية والعرض  عليه.

ووجه محافظ المنوفية على ضرورة الجاهزية الكاملة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة الحيوية والخدمية  للتعامل مع أي أحداث طارئة والمتابعة على مدار الساعة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف طارئ حفاظاً على سلامة المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حريق قويسنا

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