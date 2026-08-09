غدًا .. بدء تلقي تظلمات نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن فتح باب التظلمات من نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 غدًا الاثنين وذلك عقب ظهور النتيجة اليوم.

وسيتم استقبال التظلمات في ديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ثم التوجه مباشرة إلى مقر الكنترول بمدرسة سيدي خميس الابتدائية بشبين الكوم، بجوار مديرية التربية والتعليم، للاطلاع على أوراق الإجابة في نفس اليوم.

تبدأ فترة تلقي التظلمات من يوم الاثنين الموافق 10 /8 /2026، وتستمر لمدة أسبوعين، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 24 /8 /2026.

ولن يُلتفت إلى أي تظلمات تُقدم بعد انتهاء الموعد المحدد ويتم إبلاغ الطالب بنتيجة التظلم عن طريق المدرسة المقيد بها الطالب.

واعتمد صباح اليوم، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة أغسطس 2026 بنسبة نجاح 89.58% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة بمصروفات واللغات وطلاب المنازل ،حيث بلغ إجمالي عدد الحاضرين (26121) طالبًا، جاء ذلك بحضور الأستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للصم دور أغسطس بنسبة نجاح 100% ، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (5) طلاب، وكذا نتيجة الطلاب المكفوفين بنسبة 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين (5) طلاب، كما تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.70% ، وبلغ عدد المتقدمين 1295 طالبًا والحاضرين 1205 طلاب والناجحين 1045 طالبًا.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق، مؤكداً حرصه على النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية بأرجاء المحافظة لما للتعليم من أهمية قصوى في الارتقاء بالمجتمع باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.