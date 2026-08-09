إجراء أول حالة قسطرة أوعية دموية طرفية بمستشفى الباجور في المنوفية

في إنجاز طبي جديد في مستشفى الباجور التخصصي في محافظة المنوفية أُجريت أول حالة قسطرة أوعية دموية طرفية بالمستشفى، لتسجيل خطوة جديدة ومتميزة نحو تقديم أفضل خدمة طبية متكاملة لأهلنا.

يبلغ المريض من العمر 53 عامًا، يعاني من أمراض مزمنة (السكر والضغط، مدخن شره).

​وكان المريض يعاني من قصور حاد بالتروية الدموية للطرف السفلي نتيجة تصلب الشرايين، مع وجود قرحة بالكعب كانت تُنذر بالبتر.

​و​تم التدخل العاجل وإجراء عملية توسيع الشرايين بالبالونات باستخدام أحدث أجهزة القسطرة.

كما تم ​إرجاع التروية الدموية للطرف بالكامل وإنقاذ القدم من البتر.

و​اطمئن الفريق الطبي على استقرار حالة المريض ونقله للقسم الداخلي لاستكمال العلاج بحالة ممتازة.

​وأكد الدكتور محمد الحسيني الوكيل مدير مستشفى الباجور التخصصي بأن إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الطبية بالمستشفى والتوسع في تقديم جراحات الأوعية الدموية والقسطرة لخدمة كافة المرضى بأعلى معايير الجودة والتجهيزات، مؤكدًا استمرار المستشفى في تقديم أفضل رعاية صحية للجميع.

وضم فريق العمل الدكتور أحمد السيد عفيفي – استشاري ومدرس جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد علي هريدي – رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية, الدكتور محمود حسين غنيم – أخصائي جراحة الأوعية الدموية، ​مس حسناء رأفت النشار تمريض العمليات و القسطرة، أيمن السيسي فني الأشعة.

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