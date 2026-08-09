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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

45 ألف جنيه.. رد قاطع من كارولين عزمي على أول أجر لها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة كارولين عزمي حالة من الجدل الواسع حول التصريحات المتداولة بشأن أول أجر حصلت عليه في مشوارها الفني، بعدما تحدثت سابقا عن تقاضيها 45 ألف جنيه.

رد كارولين عزمي 

وأوضحت كارولين عزمي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مبلغ 45 ألف جنيه لم يكن أجرا شهريا كما فهم البعض، مؤكدة أن المبلغ كان إجمالي أجرها عن مشاركتها في أحد المسلسلات، والذي استغرق تصويره فترة طويلة.

وقالت: "ده كان مسلسل صورته لمدة 6 أشهر، وكان أجري 45 ألف جنيه بعد الضرائب، والناس فهمت خطأ، فهمت إنه ده راتب شهري".

وأكدت أن تصريحاتها السابقة تعرضت لسوء فهم، موضحة أن المبلغ المذكور كان مقابل فترة عمل وتصوير امتدت لنحو عامين وشهرين، وليس راتبا شهريا كما تم تداوله.

تعاون كارولين عزمي مع أحمد العوضي

وفي سياق آخر، تحدثت كارولين عزمي خلال لقاء سابق عن تجربتها في الأعمال الدرامية التي جمعتها بالفنان أحمد العوضي، مؤكدة أن مشاركتها معه في مسلسلي "فهد البطل" و"حق عرب" شكلت محطات مهمة في مشوارها الفني.

وأعربت عن سعادتها بالتجربتين، مشيرة إلى أن شخصية "راوية" التي قدمتها في مسلسل "فهد البطل" كانت من الأدوار المميزة والمختلفة بالنسبة لها.

وأوضحت كارولين عزمي، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تجسيد شخصية "راوية" مثل تحديا خاصا لها، خاصة أن الشخصية تختلف عن طبيعتها وشخصيتها الحقيقية.

وأشارت إلى أنها حرصت على دراسة جميع تفاصيل الشخصية حتى تقدم نموذج الفتاة الشعبية القوية بصورة مقنعة، لافتة إلى أنها استعانت بمشاهدة عدد من أعمال الفنانة نادية الجندي، للاستفادة من طريقتها في تقديم الشخصيات والأدوار الشعبية.

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