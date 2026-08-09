لقاء حاسم في طهران.. مجتبى خامنئي وبزشكيان يبحثان أزمات إيران وتطوراتها العسكرية

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم، بأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لبحث عدد من الملفات الداخلية والتطورات التي تواجه البلاد، بالتزامن مع دخول السنة الثالثة من ولاية بزشكيان الرئاسية.

وذكرت قنوات تابعة للمرشد الأعلى أن اللقاء تناول ما وصفته بـ«قضايا البلاد ومشاكلها»، وفي مقدمتها الأوضاع المعيشية وسبل تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإيرانية.

وبحسب التقارير، تطرق الاجتماع كذلك إلى التطورات العسكرية والاستراتيجيات المتعلقة بتأمين الموارد وإدارة النفقات، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها طهران.

كما ناقش خامنئي وبزشكيان، وفق المصادر ذاتها، ملف التفاعل الاقتصادي مع الكيانات الأجنبية، وما يرتبط به من آليات لتعزيز الموارد وإدارة الإنفاق في المرحلة المقبلة.

ويأتي اللقاء في وقت تواجه فيه إيران ضغوطا متعددة على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية، ما يجعل ملفات المعيشة وإدارة الموارد والتطورات العسكرية من أبرز القضايا المطروحة أمام القيادة الإيرانية.