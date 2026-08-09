تشغيل قطارات إضافية بين القاهرة وأسيوط والعكس.. اعرف المواعيد

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في حركة السفر إلى محافظة أسيوط، قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات الإضافية ( ثالثة مكيفة ) بين القاهرة وأسيوط والعكس خلال المدة من 12 - 22 / 8 / 2026 وذلك على النحو التالى ( طبقاً للجداول المرفقة ):

تشغيل قطارات إضافية بين القاهرة وأسيوط والعكس:



- تشغيل القطار رقم 1952 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسيوط اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 / 8 / 2026 حتى يوم 21 / 8 / 2026 فقط علي أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:40 ويصل أسيوط الساعة 03:20 .



- تشغيل القطار رقم 1951 ( ثالثة مكيفة ) أسيوط / القاهرة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13 / 8 / 2026 وحتى يوم 22 / 8 / 2026 فقط علي يقوم من محطة أسيوط الساعة 09:10 ويصل أسيوط الساعة 14:50 .

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وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهداً لتعزيز الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم بما يسهم في توفير أفضل سبل الراحة والتيسير على المسافرين علي مختلف خطوط الشبكة.