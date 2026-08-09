قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توسع استيطاني إسرائيلي جديد بالقدس المحتلة واعتداءات متواصلة على الفلسطينيين بالضفة

القدس
القدس
رحمة سمير

أكدت ولاء السلامين مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أن السلطات الإسرائيلية تواصل التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى الإعلان عن بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ضمن مخططات تستهدف زيادة المستوطنات ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت «السلامين» أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مناطق فلسطينية وتحويل بعض المنازل إلى نقاط وثكنات عسكرية، مشيرة إلى اتخاذ منزل أحد المواطنين في بلدة عرابة شمال الضفة الغربية سكنًا عسكريًا للقوات الإسرائيلية، مع إبلاغ الأهالي بإمكانية عودتهم إليه مساءً، بعد استخدامه من قبل الجنود ورفع العلم الإسرائيلي عليه.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن مناطق شمال الضفة الغربية، وخاصة جنين، تشهد تحركات إسرائيلية متواصلة، بالتزامن مع الحديث عن إقامة مستوطنات جديدة وإعادة مستوطنين إليها.

كما أشارت إلى استمرار التضييق على الفلسطينيين في بلدة يعبد بقضاء جنين، من خلال إغلاق المداخل والطرق، وفي جنوب الضفة، تعرض منزل فلسطيني في مسافر يطا، بمنطقة وادي الرخيم، للحرق خلال ساعات الليل.

وأشارت «السلامين» إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم البلدة القديمة في مدينة نابلس، وانتشرت فيها قوة كبيرة من المشاة، ما أدى إلى وقوع أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات، مؤكدة أن نابلس، شأنها شأن العديد من المدن الفلسطينية، لا تزال تواجه تحركات إسرائيلية متواصلة.


https://www.youtube.com/shorts/u7G6AtFvZr8 

استيطاني إسرائيلي الفلسطينيين الفلسطينيين بالضفة القدس إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا.. وصفة سهلة بطعم شهي

فرح شعبان

قبعة أنيقة وفستان لامع.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة| صور

أكثر 5 طرازات ملاكي مبيعا

أكثر 5 طرازات ملاكي مبيعا في مصر خلال يوليو.. تفاصيل

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد