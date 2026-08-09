توسع استيطاني إسرائيلي جديد بالقدس المحتلة واعتداءات متواصلة على الفلسطينيين بالضفة

أكدت ولاء السلامين مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أن السلطات الإسرائيلية تواصل التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى الإعلان عن بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ضمن مخططات تستهدف زيادة المستوطنات ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت «السلامين» أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مناطق فلسطينية وتحويل بعض المنازل إلى نقاط وثكنات عسكرية، مشيرة إلى اتخاذ منزل أحد المواطنين في بلدة عرابة شمال الضفة الغربية سكنًا عسكريًا للقوات الإسرائيلية، مع إبلاغ الأهالي بإمكانية عودتهم إليه مساءً، بعد استخدامه من قبل الجنود ورفع العلم الإسرائيلي عليه.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن مناطق شمال الضفة الغربية، وخاصة جنين، تشهد تحركات إسرائيلية متواصلة، بالتزامن مع الحديث عن إقامة مستوطنات جديدة وإعادة مستوطنين إليها.

كما أشارت إلى استمرار التضييق على الفلسطينيين في بلدة يعبد بقضاء جنين، من خلال إغلاق المداخل والطرق، وفي جنوب الضفة، تعرض منزل فلسطيني في مسافر يطا، بمنطقة وادي الرخيم، للحرق خلال ساعات الليل.

وأشارت «السلامين» إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم البلدة القديمة في مدينة نابلس، وانتشرت فيها قوة كبيرة من المشاة، ما أدى إلى وقوع أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات، مؤكدة أن نابلس، شأنها شأن العديد من المدن الفلسطينية، لا تزال تواجه تحركات إسرائيلية متواصلة.



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