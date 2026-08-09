الأردن يرحب ببيان مجلس الأمن المتضمن إدانة الهجمات الحوثية على السعودية

رحب الأردن، اليوم /الأحد/ ببيان مجلس الأمن، وما تضمنه من إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو الماضي، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أهمية البيان الذي أكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في مقدمتها القرار (2216)، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية.
وجددت الوزارة تأكيد وتضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية ودعمه كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.