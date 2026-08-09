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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ قلب: زيادة الوزن والتوتر يرفعان مخاطر الإصابة بأمراض القلب مبكرًا

أمراض القلب
أمراض القلب
عادل نصار

حذر الدكتور عمرو الحديدي أستاذ أمراض القلب، من تزايد تعرض الشباب لمشكلات القلب في سن مبكرة، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل من بينها التعرض لمستويات مرتفعة من التوتر، وتغير ظروف الحياة، إلى جانب زيادة الوزن في سن صغيرة والعادات الغذائية غير الصحية. 

وأوضح أن ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الضارة يمكن أن يؤثر على شرايين القلب ويؤدي إلى مشكلات قلبية مبكرة، مشددًا على أهمية الانتباه أيضًا إلى العوامل الوراثية، ومعرفة التاريخ المرضي للأسرة، خاصة في حالات الوفاة المفاجئة أو الإصابة بأمراض مرتبطة بالقلب.

وأشار الحديدي، خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز، إلى أن بعض الأعراض التي تظهر لدى الشباب قد يتم تجاهلها أو تفسيرها بأسباب بسيطة، رغم أنها تستدعي الفحص، ومن بينها الشعور بالدوخة أثناء بذل مجهود قوي، أو زيادة ضربات القلب بصورة غير معتادة عن النمط الطبيعي أثناء ممارسة الرياضة، وكذلك آلام الصدر.

وأكد أن ألم الصدر له أسباب متعددة وليس بالضرورة أن يكون مرتبطًا بالقلب، لكن تجاهله ليس أمرًا صحيحًا، موضحًا أن التقييم الطبي يبدأ بفحوص بسيطة مثل رسم القلب والموجات الصوتية على القلب ورسم القلب بالمجهود، ثم يمكن اللجوء إلى فحوص أكثر دقة، مثل الأشعة المقطعية على الشرايين التاجية، إذا استدعت الحالة ذلك.

وأكد أستاذ أمراض القلب أن ممارسة الرياضة تمثل إحدى الوسائل المهمة للتعامل مع الضغوط النفسية وفصل الشخص عن دائرة العمل والانفعال والتوتر، مشيرًا إلى أنها تساعد على الحفاظ على مرونة الشرايين وتحسين الدورة الدموية، بما يقلل من فرص حدوث مشكلات في شرايين القلب والجلطات، كما نصح بممارسة رياضات مثل المشي والجري، إلى جانب تمارين المقاومة بأوزان بسيطة أو متوسطة، محذرًا من رفع أوزان ثقيلة بصورة مفاجئة أو ممارسة تدريبات عنيفة دون إعداد مناسب، ومشددًا على أن القلب والدورة الدموية يحتاجان إلى التدريب المنتظم مثل باقي عضلات الجسم.

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