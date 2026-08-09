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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة لتطوير تمريض الأزهر تشمل الهوية البصرية والتدريب والمتابعة والتقويم

كوثر محمود نقيب التمريض ورئيس جامعة الأزهر
كوثر محمود نقيب التمريض ورئيس جامعة الأزهر
الديب أبوعلي

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بمقر الجامعة، لبحث سبل تطوير منظومة التمريض وتعليم التمريض بجامعة الأزهر، والارتقاء بمستويات التدريب وتحسين الأداء، بما يتناسب مع طبيعة منظومة التمريض بالأزهر الشريف .

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن هذا التوجه يأتي بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيرة إلى أن انضمامها إلى أسرة جامعة الأزهر يمثل شرفًا كبيرًا لها، وأن منظومة التمريض داخل الأزهر تتمتع بطبيعة خاصة.

وأوضحت نقيب التمريض أن تطوير منظومة التمريض وتعليم التمريض بالأزهر يستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة، تدعم الطلاب وأطقم التمريض، وتواكب التطورات الحديثة في التعليم والتدريب والممارسة المهنية.

تطوير منظومة التمريض بالأزهر 

وكشفت الدكتورة كوثر محمود عن إعداد خطة متكاملة لتطوير منظومة التمريض بجامعة الأزهر، تتضمن عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تطوير الهوية البصرية، والتدريب وتحسين الأداء، إلى جانب المتابعة والتقويم، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الأداء.

وأشارت إلى أن خطة التطوير سيتم إعدادها وعرضها على رئيس جامعة الأزهر خلال أسبوع من تاريخ اللقاء، تمهيدًا لمناقشة محاورها وآليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت نقيب التمريض أن التعاون مع جامعة الأزهر يمثل خطوة مهمة نحو دعم وتطوير تعليم التمريض والتدريب، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بما ينعكس على إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وتطورات المهنة.

جامعة الأزهر نقيب التمريض رئيس جامعة الأزهر الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض الدكتور محمود صديق التمريض أحمد الطيب شيخ الأزهر

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