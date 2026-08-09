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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدًا، انطلاق اختبارات القبول بمدارس التمريض في 3 مراكز بالوادي الجديد

طالبات تمريض ارشيفيه
طالبات تمريض ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تنطلق غدًا الاثنين، الاختبارات التحريرية واختبارات كشف الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وباريس، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام أعمال الاختبارات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب المتقدمين.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، ممثلة في إدارة التدريب والمدارس، جدول الاختبارات ومقار انعقادها، حيث تُجرى اختبارات طلاب مدارس الداخلة وبلاط يوم الاثنين 10 أغسطس 2026 بمقر مدرسة الصديق الإعدادية، بينما تُعقد اختبارات طلاب مدرسة تمريض باريس يوم الخميس 13 أغسطس بمقر المدرسة، وتُختتم الاختبارات يوم الاثنين 17 أغسطس لطلاب مدرسة الفرافرة الإعدادية المشتركة.

وتشمل الاختبارات التحريرية عددًا من المواد، تبدأ بـاللغة العربية من الساعة 9:00 وحتى 9:30 صباحًا، تليها اللغة الإنجليزية من الساعة 9:40 وحتى 10:10 صباحًا، ثم الحاسب الآلي من الساعة 10:20 وحتى 10:50 صباحًا، على أن يبدأ كشف الهيئة والمقابلة الشخصية في تمام الساعة 11:00 صباحًا.

وشددت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية على ضرورة حضور الطلاب في تمام الساعة الثامنة صباحًا، مع اصطحاب قلم جاف، والالتزام الكامل بجميع التعليمات المنظمة لسير الاختبارات، مؤكدة أنه لن يُسمح بدخول اللجنة بعد بدء الاختبار، كما لن يتم قبول أي طلبات لإعادة الاختبار.

وتستهدف الاختبارات اختيار الطلاب الأكثر ملاءمة للالتحاق بمنظومة التعليم الفني للتمريض، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، بما يضمن اختيار عناصر قادرة على مواصلة الدراسة والتدريب والتأهيل للعمل في القطاع الصحي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الاختبارات وفق الجدول المعلن، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة داخل مقار اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال مراحل الاختبارات التحريرية وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام الدين صفوت، مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، أهمية التزام جميع الطلاب بالمواعيد المحددة ومقار الاختبارات، ومراجعة التعليمات المعلنة مسبقًا، لضمان انتظام العملية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتأتي الفعالية في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد لتنظيم أعمال القبول بمدارس التمريض، واختيار الطلاب وفق معايير دقيقة، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ودعم احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة. 

الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد

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