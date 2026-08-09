برلمانية: الاستثمارات الهندية في مصر فرصة لتعزيز الصناعة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التوسع في جذب الاستثمارات الهندية إلى مصر يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات الهندية من خبرات وتكنولوجيا وقدرات إنتاجية يمكن توظيفها لتعزيز الصناعة المصرية ورفع قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وقالت «العسيلي» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعاون المصري الهندي لم يعد يجب أن يقتصر على العلاقات التجارية، وإنما ينبغي أن ينتقل إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا لمصر.

جذب شركات هندية جديدة للتصنيع داخل مصر

وأوضحت عضو مجلس النواب أن جذب شركات هندية جديدة للتصنيع داخل مصر يمكن أن يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعات المغذية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بهذه الاستثمارات.

وأضافت أن أحد أهم المكاسب المنتظرة يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير للشركات الهندية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة التي تتيح النفاذ إلى أسواق واسعة في أفريقيا والمنطقة العربية وغيرها، وهو ما يدعم زيادة الصادرات وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

وأشارت «العسيلي» إلى أن التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والتخزين والطاقة والصناعات الكيماوية والبنية الأساسية يحمل فرصًا كبيرة لتعزيز القيمة المضافة المحلية، مؤكدة أن اختيار القطاعات ذات القدرة العالية على التصدير يجب أن يكون أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وشددت النائبة على أهمية أن يصاحب جذب الاستثمارات الأجنبية نقل حقيقي للتكنولوجيا والخبرات وتدريب العمالة المصرية، حتى لا يقتصر أثر الاستثمار على ضخ رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى تطوير القدرات الإنتاجية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأكدت أن تعزيز الشراكة مع الهند يمكن أن يدعم كذلك جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال التوسع في التصنيع الزراعي والتخزين وسلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة ذات قيمة اقتصادية وتنافسية أعلى.

ولفتت «العسيلي» إلى ضرورة استمرار الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وسرعة إنهاء إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي وتوفير الخدمات اللازمة للمشروعات، مع سرعة التعامل مع أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يضمن تحويل المفاوضات والفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأكدت أن نجاح الشراكة المصرية الهندية يجب أن يقاس بما تضيفه للاقتصاد المصري من استثمارات وإنتاج وصادرات وفرص عمل ومكون محلي وتكنولوجيا حديثة، وليس فقط بعدد الشركات التي تدخل السوق.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من الخبرات والاستثمارات الهندية، وأن تعميق التعاون بين البلدين يمكن أن يمثل إضافة قوية للصناعة الوطنية، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.