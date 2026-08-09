اليوم.. الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

تعقد وزارة الأوقاف ، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، الأسبوع الثقافي بجميع المديريات، وذلك خلال الفترة من الأحد 9 من أغسطس حتى الثلاثاء 11 من أغسطس 2026م، عقب صلاة المغرب، في (27) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي في إطار برامج وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية، وجهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الرشيد، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، والإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية، من خلال خطاب ديني يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع، ويسهم في مواجهة التطرف الفكري والتطرف اللاديني.

ويهدف الأسبوع الثقافي إلى تقديم برامج علمية ودعوية وتثقيفية تعالج القضايا الفكرية والمجتمعية، وتسهم في غرس القيم الدينية والوطنية، وتعزيز ثقافة الحوار، وترسيخ روح الاجتهاد والمعرفة والإبداع، بما يعزز رسالة المسجد في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.