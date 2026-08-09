هل ابتلاع بقايا الطعام أثتاء الصلاة يبطلها؟.. الموقف الشرعي

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إليها من أحد المتابعين حول حكم المضمضة بعد تناول الطعام قبل الصلاة، وما إذا كان وجود بقايا طعام في الفم يؤثر على صحة الصلاة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المضمضة ليست واجبة بشكل مطلق بعد الأكل، وإنما تكون مطلوبة فقط إذا وُجدت بقايا طعام داخل الفم، مشيرًا إلى أن تعمد ابتلاع هذه البقايا أثناء الصلاة يؤدي إلى بطلانها.

وبيّن أن الفقهاء أجمعوا على أن الأكل والشرب من الأمور التي تُفسد الصلاة إذا وقعت أثناء أدائها، إلا أنهم استثنوا ما قد يبقى من فتات الطعام بين الأسنان، نظرًا لصغر حجمه وصعوبة التحرز منه، مؤكدين أنه لا يُعد في هذه الحالة أكلًا حقيقيًا، وبالتالي لا يؤثر على صحة الصلاة أو الصيام، بشرط ألا يتعمد الشخص ابتلاعه.

وأضاف أن من ابتلع هذه البقايا دون قصد أو نسيانًا، فصلاته تظل صحيحة ولا شيء عليه، لافتًا إلى أن الأفضل للمسلم بعد تناول الطعام، خاصة إذا كان قد توضأ، أن يقوم بالمضمضة حتى يُزيل أي أثر للطعام من فمه، تجنبًا لحدوث ما قد يؤثر على عبادته، أما إذا لم يكن قد توضأ أصلًا فلا يُطلب منه شيء.

وفي مسألة متصلة، ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء حول ما إذا كان الأكل بعد الوضوء يستوجب إعادته، حيث أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، أن تناول الطعام أو الشراب لا ينقض الوضوء، وبالتالي يظل الوضوء صحيحًا ولا حاجة لإعادته.

هل المضمضة من شروط صحة الوضوء؟

كما تناولت دار الإفتاء حكم المضمضة ضمن أعمال الوضوء، مشيرة إلى وجود خلاف فقهي بين العلماء حول مدى وجوبها؛ حيث يرى فريق أنها واجبة باعتبارها جزءًا من غسل الوجه، بينما يرى فريق آخر أنها سنة وليست فرضًا، مكتفين بغسل ظاهر الوجه. ومع ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء، ما يدل على أهميتهما.

وفي سياق آخر يتعلق بما قد يؤثر على صحة الصلاة، حذر الدكتور أحمد ممدوح من بعض الأفعال التي قد تُبطل الصلاة، موضحًا أن الحركات داخل الصلاة تنقسم إلى نوعين: أفعال مطلوبة ومشروعة كأداء الركوع والسجود، وأفعال غير مطلوبة.

وأشار إلى أن الأفعال غير المشروعة تنقسم بدورها إلى نوعين؛ الأول يكون من جنس أفعال الصلاة، لكن زيادته عمدًا قد يؤدي إلى بطلانها لأنها تُعد نوعًا من العبث، أما النوع الثاني فهو أفعال ليست من جنس الصلاة، مثل الالتفات أو التحرك خطوات أو الانشغال بالنظر إلى الساعة، موضحًا أن هذه الأفعال إذا كثرت وتوالت تُبطل الصلاة، أما إن كانت قليلة فلا تؤثر عليها.

واختتم حديثه بالإشارة إلى قاعدة فقهية مهمة، وهي أن الأمور التي لم يرد فيها تحديد دقيق في الشريعة من حيث الكثرة أو القلة، يُرجع فيها إلى العرف، أي ما يعتبره الناس كثيرًا أو قليلًا في مثل هذه الحالات.