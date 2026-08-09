خالد الغندور يطرح مقارنة بين رونالدينيو وزين الدين زيدان

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، حول الأفضل بين أسطورتي كرة القدم رونالدينيو وزين الدين زيدان.

الغندور

وكتب خالد الغندور: «من الأفضل بين... رونالدينيو زين الدين زيدان؟»، في مقارنة تفتح باب النقاش بين جماهير كرة القدم حول النجم الأبرز من حيث المهارة والتأثير والإنجازات.

وتأتي المقارنة بين اثنين من أبرز نجوم الكرة العالمية، حيث يتميز رونالدينيو بالمهارات الفردية واللمسات الساحرة، بينما اشتهر زيدان بالهدوء والمهارة وصناعة اللعب والحضور الكبير في المباريات الكبرى.