رئيس لجنة الحكام : الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك خطوة في استعدادات كأس العالم 2028

كشف المهندس سيف امين رئيس لجنة الحكام ببطولة كاس الفراعنة لجمباز الايروبيك ونائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي ان كاس الفراعنة لجمباز الايروبيك التي تستضيفها مصر حالياً علي صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 30 هيئة رياضية باجمالي 290 لاعب و لاعبة خطوة في استعدادات مصر واتحاد الجمباز لاستضافة كأس العالم لجمباز الأيروبك 2028 والتي حظيت مصر بشرف استضافتها باجماع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز .

وأضاف سيف أن اتحاد الجمباز يتعامل مع بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك علي انها كأس عالم مصغر في جميع الأمور التنظيمية والإدارية خصوصاً ان بطولة الفراعنة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز .

وأشار رئيس لجنة الحكام ان اتحاد الجمباز يستغل هذه البطولات الدولية في صنع كوادر شبابية إدارية لاكتساب الخبرات للمرحلة المقبلة كما ان الاتحاد حريص علي اعداد جيل جديد من اللاعبين قادرة على المنافسة واعتلاء منصات التتويج في البطولات القارية والدولية

وتشهد بطولات الفراعنة الدولية للجمباز إقبال كبير من دول العالم للمشاركة, من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، وأيضا للاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين ورئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول على المشاركة بها بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.