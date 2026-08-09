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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل أعلى فائض في الميزان السياحي منذ جائحة كورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ

أعلنت منظمة كوريا للسياحة اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت أعلى فائض في الميزان السياحي في يونيو الماضي منذ جائحة "كورونا".

وذكرت المنظمة - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن الميزان السياحي حقق فائضا قدره 596 مليون دولار في يونيو من هذا العام، مقارنة بعجز قدره 846 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن المنظمة.

ويعد رقم يونيو ثاني أعلى رقم منذ أكتوبر عام 2008 عندما سجل 661 مليون دولار.

وكان الميزان السياحي قد سجل عجزا للشهر الـ72 على التوالي في الفترة من مارس عام 2020 عند تفشي كورونا، وحتى فبراير من هذا العام.

ولكن تحول الميزان السياحي إلى فائض قدره 263 مليون دولار في مارس هذا العام، وسجل فائضا قدره 159 مليون دولار و220 مليون دولار في أبريل ومايو على التوالي.

وفي يونيو، بلغ إجمالي إيرادات السياحة 2.78 مليار دولار، متجاوزا الإنفاق السياحي البالغ 2.18 مليار دولار.

ووصل متوسط الإنفاق لكل سائح أجنبي وافد إلى البلاد إلى 1397 دولارا في يونيو، بينما بلغ متوسط الإنفاق لكل مسافر كوري إلى الخارج 1091 دولارا.

وأشار خبراء إلى أن تعزيز البنية التحتية للنقل والإقامة على مستوى المناطق الإقليمية يعد أمرا ضروريا لمواصلة هذا الاتجاه الإيجابي في فائض الميزان السياحي.

وقال كيم نام-جو الأستاذ في قسم السياحة بجامعة "هانيانج" بسول، إن هذا الأداء نتيجة للارتفاع غير المسبوق في الصورة الدولية لكوريا في مختلف المجالات، بدءا من البوب الكوري ووصولا إلى الثقافة الكورية والطعام.

كوريا كورونا الإنفاق السياحي

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