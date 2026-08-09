الفاو: ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية راجع إلى اضطرابات تدفقات الصادرات عبر البحر الأسود

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية يرجع لاضطرابات تدفقات الصادرات في البحر الأسود، مؤكدة أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية بلغ 131.1 نقطة في يوليو، بارتفاع قدره 0.6 في المائة، مقارنة بشهر يونيو.

وجاء الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، رغم انخفاض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.4 في المائة مدفوعًا بارتفاع أسعار القمح وسط الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتصدير خلال البحر الأسود، إلى جانب تأثير موجات الحر على المحاصيل في عدد من البلدان المنتجة الرئيسية. كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 3.6 في المائة.

وسجل مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفاعًا بنسبة 2 في المائة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، بسبب ارتفاع أسعار زيت النخيل والصويا.

في المقابل، تراجع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8 في المائة، ومؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7 في المائة، بينما ارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 5.6 في المائة، متأثرًا بالمخاوف بشأن تأثير الطقس الحار والجاف على المحاصيل.