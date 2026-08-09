أزمة بيزيرا تتصاعد.. نجم الزمالك السابق يحذر من تكرار سيناريو الحضري

حذر أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، من إمكانية تكرار أزمة عصام الحضري مع الأهلي في ملف خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأبيض، وذلك على خلفية الأزمة الحالية بين اللاعب وإدارة النادي.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بقول من دلوقتي بخصوص بيزيرا.. نفس السيناريو ممكن يتكرر وسيناريو الحضري مع الأهلي أيام سيون السويسري.. البطاقة المؤقتة من الفيفا تقترب؟!».

وأشار أسامة حسن إلى إمكانية تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مستشهدًا بأزمة عصام الحضري الشهيرة مع الأهلي وسيون السويسري، والتي شهدت لجوء اللاعب إلى الاتحاد الدولي.

ويأتي تعليق نجم الزمالك السابق في ظل تمسك إدارة القلعة البيضاء بعودة بيزيرا وانتظامه في تدريبات الفريق، خاصة بعد غياب اللاعب عن معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد، في ظل حالة من الجدل حول مستقبله مع النادي.

وكان الزمالك قد تمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، وأكدت الإدارة رغبتها في عودته إلى التدريبات، بينما يظل موقف بيزيرا محل اهتمام خلال الفترة الحالية، في ظل التطورات المتلاحقة بشأن مستقبله.