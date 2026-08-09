الزراعة تعلن مفاجأة جديدة في الصادرات.. أكثر من 6.2 مليون طن حتى الآن

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن حتى الآن، بما يعكس السمعة الدولية المتميزة التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

ووفقاً لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، احتلت الموالح صدارة القائمة بإجمالي 2.3 مليون طن، وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بنحو 918 ألف طن، ثم البطاطا بكمية تجاوزت 235 ألف طن، بينما جاء العنب في المركز الرابع بنحو 180 ألف طن، والبصل الطازج في المركز الخامس بكمية قدرها 155 ألف طن.

ووفقا للتقرير جاءت الفاصوليا (الطازجة والجافة)، في المركز السادس بكمية حوالي 136 ألف طن، إلى جانب تدفق الصادرات الزراعية المصرية من محاصيل الفراولة، الثوم، الطماطم، المانجو، الجوافة، والرمان، على الترتيب.

وشدد وزير الزراعة على أن تلك الجهود تعكس تزايد ثقة الأسواق العالمية في جودة الحاصلات الزراعية المصرية وسلامتها؛ حيث نجحت في استيفاء أعلى الاشتراطات الصحية والمعايير القياسية العالمية، لافتا إلى أن ذلك يأتي نتيجة للرقابة الصارمة والتطوير المستمر لآليات الفحص والتتبع، مما جعل المنتج المصري خياراً مفضلاً وشريكاً استراتيجياً في منظومة الأمن الغذائي للعديد من دول العالم.

وأكد فاروق أن هذا التقدم يأتي نتيجة الالتزام بالمعايير الدولية للجودة وتطبيق منظومة التكويد والتتبع، مشدداً على مواصلة الجهود لتطوير جودة المحاصيل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد لضمان تعزيز التنافسية في مختلف الأسواق العالمية، مشيرا الى إلى الجهود التي تبذلها الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة والعلامات الزراعية الخارجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، مع تقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين والمصدرين.